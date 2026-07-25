US Sanctions UK-Based Senior Muslim Brotherhood Leader Over Alleged Hamas Support The United States has sanctioned a senior UK-based Egyptian Muslim Brotherhood (MB) official alongside six other individuals and entities that it said provided material support to terrorist group Hamas.
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