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US Sanctions UK-Based Senior Muslim Brotherhood Leader Over Alleged Hamas Support

US Sanctions UK-Based Senior Muslim Brotherhood Leader Over Alleged Hamas Support

US Sanctions UK-Based Senior Muslim Brotherhood Leader Over Alleged Hamas Support The United States has sanctioned a senior UK-based Egyptian Muslim Brotherhood (MB) official alongside six other individuals and entities that it said provided material support to terrorist group Hamas.

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