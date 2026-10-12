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"На Украине концлагерь во главе с Зеленским": Володин обратился к авторам мирных инициатив

"На Украине концлагерь во главе с Зеленским": Володин обратился к авторам мирных инициатив

Любые международные инициативы по урегулированию конфликта обязаны учитывать, что Украина превратилась в огромный концлагерь, управляемый Владимиром Зеленским и западной "коалицией желающих", заявил в соцсети "Макс" председатель Госдумы Вячеслав Володин .

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