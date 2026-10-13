Кремль опроверг информацию о новом мирном плане США и Европы по Украине

По словам Пескова, представители Кремля слышали только сообщения, опубликованные в СМИ, но сами данные обсуждения или инициативы не подтверждены.
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