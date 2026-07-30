В Архангельске мужчина предстал перед судом за истязание дочери

В Исакогорский районный суд Архангельска поступило уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в истязании несовершеннолетней дочери, угрозе убийством и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
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