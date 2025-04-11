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Закон, порядок, государство

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МЧС России продолжает работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе

МЧС России продолжает работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе

С начала проведения работ очищено более 423 км береговой линии, в том числе повторно. Собрано почти 155 тыс.

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