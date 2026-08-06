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По 15 тысяч рублей каждому школьнику к 1 сентября: в Общественной палате предложили ввести ежегодную выплату

По 15 тысяч рублей каждому школьнику к 1 сентября: в Общественной палате предложили ввести ежегодную выплату

Подготовка ребенка к новому учебному году для многих семей превратилась в серьезное финансовое испытание.

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