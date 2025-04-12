Гендиректор «Динамо» Махачкала ушел от ответа на вопрос о выплатах премии за победу над «Спартаком»

Генеральный директор клуба «Динамо» из Махачкалы Шамиль Газизов заявил, что выплата повышенных премиальных для футболистов за победу над московским «Спартаком» в матче 24-го тура РПЛ является внутренним вопросом команды, заявил РИА Новости генеральный директор клуба из Дагестана Шамиль Газизов.