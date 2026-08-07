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Мельникова о ситуации с невыдачей виз на чемпионат Европы: «Надеюсь, что еще что-то может измениться»

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова выразила надежду, что получит визу в Хорватию на чемпионат Европы по спортивной гимнастике.

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