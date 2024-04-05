Глава офиса Зеленского заявил, что не боится переизбрания Трампа на пост президента США

С приближением президентских выборов в США на Западе усиливаются опасения о том, что, в случае победы Дональда Трампа, Киев может лишиться американской поддержки и потерпит поражение в противостоянии с Россией.
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