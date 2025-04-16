При весьма частых заявлениях «опосредованных» лиц о том, что украинская армия «деморализована», «сыплется» и «готова идти на Киев», фронтовые реалии, мягко говоря, далеко не везде и не во всём этому соответствуют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Взрывы гремят в Сумской, Житомирской и Николаевской областях: под ударом предприятия ВПК, военные аэродромы, склады боеприпасов
- Такер Карлсон: дело не в Украине – Америка только что проиграла войну, которую вела против России
- В ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождено Калиново ДНР - Минобороны
Свежие комментарии