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Русская весна

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«Восемь к одному»: в Чехии указали на преимущества российской армии перед ВСУ

«Восемь к одному»: в Чехии указали на преимущества российской армии перед ВСУ

Российские силы используют на Украине в восемь раз больше дронов, чем украинские войска, которые «не высовывают головы из окопа по четыре часа», сообщило в четверг Чешское радио со ссылкой на объединение, поставляющее дроны Киеву.

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