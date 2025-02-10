Опрос: Восприятие молдаванами мер компенсации тарифов на электроэнергию

Опрос, проведенный IMAS по заказу Independent News (Румыния) в период с 16 января по 1 февраля 2025 года, показывает, как граждане Республики Молдова оценивают меры компенсации, предлагаемые правительством для снижения воздействия роста цен на энергоносители.
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