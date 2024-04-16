Петербурженка добилась запрета соседям шуметь по ночам и выходным

Она жаловалась, что в квартире сверху постоянно громко играет музыка и отмечают праздники В Красносельском районе 48-летняя петербурженка выиграла суд, по решению которого жильцы из квартиры сверху должны по графику соблюдать режим тишины, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.