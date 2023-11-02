Русская армия наступает на Красный Лиман, несмотря на суицидальные контратаки ВСУ

В боях под Кременной наши перехватили инициативу у захисников незалежностi Александр Ситников Фото: Александр Река/ТАСС В сводке нашего Министерства обороны о ходе проведения специальной военной операции сообщается, что на Краснолиманском направлении в период с 21 по 27 октября 2023 года подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 45 атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины.