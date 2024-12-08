Как сложить простынь на резинке: пошаговая инструкция

Рассказываем, как легко и просто сложить простыни на резинке, чтобы в шкафу всегда был порядок. Преимущества простыни на резинке Такой вид постельного белья имеет свои плюсы: Простыня надежно фиксируется на матрасе благодаря эластичной резинке, вшитой по швам.