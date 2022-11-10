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Сотрудники Росгвардии рассказали уссурийским школьникам об изобретателе автомата

Сотрудники Росгвардии рассказали уссурийским школьникам об изобретателе автомата

Сотрудники Управления Росгвардии по Приморскому краю провели с учениками школ тематические уроки, приуроченные к 103-ой годовщине со дня рождения выдающегося оружейного конструктора Михаила Калашникова, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службе Управления.

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