Сотрудники Росгвардии рассказали уссурийским школьникам об изобретателе автомата

Сотрудники Управления Росгвардии по Приморскому краю провели с учениками школ тематические уроки, приуроченные к 103-ой годовщине со дня рождения выдающегося оружейного конструктора Михаила Калашникова, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службе Управления.
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