«Матч ТВ» купил права на показ чемпионата Испании до 2031 года

Матчи Ла Лиги будут транслировать в России по общедоступному телевидению. Сайт канала «Матч ТВ» объявил о заключении 7-летнего контракта на показ всех основных испанских турниров по футболу: Ла Лиги, Сегунды, Кубка и Суперкубка Испании.
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