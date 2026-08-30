Предостережение о купании на пляже Бат-Галим в Хайфе снято

Фотобанк МК в Израиле Министерство здравоохранения сообщает о снятии предостережения от купании на пляже Бат-Галим в Хайфе после получения результатов анализов, подтвердивших надлежащее качество … .
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