Мужчина спас от лесного пожара олененка и малыша-рысь

Уши, лапы, хвостВ мире животныхМужчина спас от лесного пожара олененка и малыша-рысь Джордж работает спасателем, он видел лесные пожары не раз и знал, какой урон природе и животным наносит огонь.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлеонора КоганНежными и трогательными стали питомцы!!!Элеонора КоганСпасибо спасателю Джорджу за Бенджи и оленёнка, они теперь стали частью его семьи!!!Аленка 666Как можно животных чипсами кормить?Инна Диаманти (Брежнева)Уж очень старая история, ей больше 10 лет.SvetLanaЗато актуальная.Аленка 666Ну и что? Мифам древней Греции больше тыщи лет, а их до сих пор читаютКомментировать
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