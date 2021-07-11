Уши, лапы, хвост

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Мужчина спас от лесного пожара олененка и малыша-рысь

Мужчина спас от лесного пожара олененка и малыша-рысь

Джордж работает спасателем, он видел лесные пожары не раз и знал, какой урон природе и животным наносит огонь.

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Элеонора Коган
Нежными и трогательными стали питомцы!!!
Элеонора Коган
Спасибо спасателю Джорджу за Бенджи и оленёнка, они теперь стали частью его семьи!!!
Аленка 666
Как можно животных чипсами кормить?
Инна Диаманти (Брежнева)
Уж очень старая история, ей больше 10 лет.
SvetLana
Зато актуальная.
Аленка 666
Ну и что? Мифам древней Греции больше тыщи лет, а их до сих пор читают

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