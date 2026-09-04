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«Балтика» продлила контракт с капитаном команды Андреем Менделем до 2028 года

«Балтика» продлила контракт с капитаном команды Андреем Менделем до 2028 года

Футбольный клуб «Балтика» из Калининграда продлил контракт с капитаном команды, полузащитником Андреем Менделем.

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