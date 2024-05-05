Первый полуфинальный матч «Астраханочка» сыграла достойно, но ЦСКА сделал уверенный шаг в финал

Теперь волжанкам в столице надо не просто выиграть, а ликвидировать фору в 7 мячей. Сегодня в Астрахани в рамках чемпионата России по гандболу среди клубов женской Суперлиги состоялся первый матч полуфинала между «Астраханочкой» и ЦСКА.
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