Первый полуфинальный матч «Астраханочка» сыграла достойно, но ЦСКА сделал уверенный шаг в финал

Теперь волжанкам в столице надо не просто выиграть, а ликвидировать фору в 7 мячей. Сегодня в Астрахани в рамках чемпионата России по гандболу среди клубов женской Суперлиги состоялся первый матч полуфинала между «Астраханочкой» и ЦСКА.