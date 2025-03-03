Стали известны подробности удара «Искандером» по «проклятому» полигону ВСУ

ИА Новороссия Одессу нам теперь не взять? Переговоры России и США поставили город-герой в неудобное положение Коллаж NovorosInform Переговорный трек Москвы и Вашингтона поставил вопрос ребром: а что с Одессой и другими русскими городами в составе Украины? Неужели жемчужину у моря придется оставить Киеву? Чтобы освободить ее, нужно пойти на крайние меры.