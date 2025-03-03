Стали известны подробности удара «Искандером» по «проклятому» полигону ВСУ

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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АА
Анатолий Александрович Фаткуллин
Вход Одессы в состав РФ - референдум. И пусть попробуют отменить!
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10 час.
ИИ
Иван Иванов
Какой ещё референдум??????????????????????????????ЧТО С БОЮ ВЗЯТО-СВЯТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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9 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
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7 час.
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