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NYT: Белоусов звонил Остину по поводу секретной операции Украины против России

NYT: Белоусов звонил Остину по поводу секретной операции Украины против России

Редкий случай: некий таинственный заговор заставил Россию позвонить в Пентагон © РИА Новости Илья Питалев Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В июле министр обороны России Андрей Белоусов созванивался с американским коллегой Ллойдом Остином по поводу предполагаемой украинской операции против России, пишет NYT.

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