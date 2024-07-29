NYT: Белоусов звонил Остину по поводу секретной операции Украины против России

Редкий случай: некий таинственный заговор заставил Россию позвонить в Пентагон © РИА Новости Илья Питалев Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В июле министр обороны России Андрей Белоусов созванивался с американским коллегой Ллойдом Остином по поводу предполагаемой украинской операции против России, пишет NYT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии