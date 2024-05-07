Аршавин заявил, что «Краснодар» испугался чемпионской гонки

Андрей Аршавин высказался о проблемах «Краснодара». Бывший форвард сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мыслями о провальных результатах «Краснодара» в последних встречах.
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