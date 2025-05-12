Политика как он...
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Политика как она есть

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ФСБ: в Кузбассе задержали подростка за подготовку теракта

ФСБ: в Кузбассе задержали подростка за подготовку теракта

Несовершеннолетний житель Новокузнецка Кемеровской области планировал взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории городского военкомата по заданию запрещенной в РФ террористической организации «Легион „Свобода России“ (организация запрещена в России).

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