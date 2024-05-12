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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флорентино Перес: «Спасибо Анчелотти за 36-й титул, он среди величайших тренеров в истории клуба. Отдадим все силы ради 15-й ЛЧ»

«Мадрид» досрочно завоевал трофей Ла Лиги и вышел в финал Лиги чемпионов. Команда Карло Анчелотти сыграет против «Боруссии» на «Уэмбли» 1 июня.

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