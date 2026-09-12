«Вы выиграли 128 тысяч»: как фальшивые лотереи выкачивают миллионы из россиян

11 сентября 2026 года портал мэра и правительства Москвы опубликовал предупреждение: в столице фиксируют случаи мошенничества, связанные с фальшивыми лотереями и розыгрышами призов.
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.....а мошенники - это природное явление
..пока живут на свете дураки.....