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Аргументы недели

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«Вы выиграли 128 тысяч»: как фальшивые лотереи выкачивают миллионы из россиян

«Вы выиграли 128 тысяч»: как фальшивые лотереи выкачивают миллионы из россиян

11 сентября 2026 года портал мэра и правительства Москвы опубликовал предупреждение: в столице фиксируют случаи мошенничества, связанные с фальшивыми лотереями и розыгрышами призов.

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