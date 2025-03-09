— Мы с Гришей поженились шесть лет назад, — говорит Ольга. — Свекровь, Зинаида Павловна, тогда предложила нам пожить в ее двушке.
«Свекровь выгнала нас, а теперь просит помощи с квартирой!» — негодует Ольга
Комментарии
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Элеонора Коган
А договор с арендаторами-то есть?
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15 час.
Ольга Виноградова
Квартиранты в любом случае не имеют право на эту кв-ру. В договорах, как правило , есть пункт о расторжении с любой из сторон. Но мое мнение, если подарит сыну, есть смысл повоевать. Ипотека дешевле не будет ремонта и судов, если они состоятся.
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14 час.
ЕТ
Елена Тимофеева
мы тут не юристы. и подробностей не знаем: составлен ли договор, на какой срок, какие условия....досужие мнения можно высказывать сколько угодно. а по-бытовому - звоним арендатору, разговор записываем на диктофон, вызываем мчс или слесаря(5тр), показываем документы на квартиру, приглашаем понятых (убедиться, что никаких 10млн в тумбочке нет), представителя жэу (оценить состояние квартиры) и заставляем переписать квартиру на сына.
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10 час.
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