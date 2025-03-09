«Свекровь выгнала нас, а теперь просит помощи с квартирой!» — негодует Ольга

Элеонора Коган А договор с арендаторами-то есть?

Ольга Виноградова Квартиранты в любом случае не имеют право на эту кв-ру. В договорах, как правило , есть пункт о расторжении с любой из сторон. Но мое мнение, если подарит сыну, есть смысл повоевать. Ипотека дешевле не будет ремонта и судов, если они состоятся.