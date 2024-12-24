Татьяна Монтян: Как Джо Байден «очищал» США: маразм, карточки-подсказки и «жадные бобры»

The Wall Street Journal опубликовала подробный материал, в котором детально расписывает, как Джо Байден 4 года управлял США, будучи по сути в глубоком маразме, и как его окружение тщательно скрывало этот факт от окружающих.
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