ЭксклюзивПолитикаВеликое Переселение Народов. Почему его не могло быть… Исторические напёрстки Великое Переселение Народов. Почему его не могло быть… Сегодня будем резвиться.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1956 г. 376. (Июль 17). Скажу сегодня нечто необычное: надо лишиться всего, чтобы все обрести. Без утраты нет нахождения. Все старое заменяется новым, и от старого во имя нового отвращается дух. Природа не терпит пустоты, и освободившееся место тотчас же замещает другим содержанием. В природе обновляется все. Великою сменой явлений можно назвать этот процесс. День новый идет на смену старому, сын – отцу, весна – зиме, смерть – жизни, один полюс явления – противоположному, и каждое на высшей или низшей шкале или спирали. Спирали нисходящие и спирали восходящие – все в Великой Спирали Эволюции сущего. Этот закон позволяет, зная явление, усмотреть его новую фазу, идущую на смену настоящей. Прогноз строится на этом. Построение идет по спирали по линии родственных противоположностей, протянутых во времени. Видя бушующий ураган, знаете, что сменится затишьем. Видя мерцающие звезды, знаете, что заменятся светом дня, идущего на смену ночи. Все явления жизни подчинены закону. Прогноз основывается на знании проявленного. Тяжкую полосу жизни приветствовать можно, ибо сменится светлой. И дальность Учителя Света Близостью станет. Иногда приходится отойти, чтобы приблизиться снова. Лишение есть приобретение, и часто физическая отдаленность служит причиной утверждения близости в духе. В каждом отрицательном и трудном явлении можно всегда отыскать его положительную сторону и яро использовать ее для продвижения. Обидно потерять все имение свое и здоровье и умереть, не имея ничего и не будучи привязанным к изболевшемуся телу, но, потеряв все, то есть освободившись от всего, свободным входит дух в Мир Надземный, тогда как не лишившийся ничего – рабом. Так лишение будет нахождением, и страдание – благом. А самая трудная и тяжкая жизнь преддверием грядущего счастья. Так и смотрите на все, и когда жизнь поворачивается к вам своим теневым полюсом, порадуйтесь в понимании, что солнце для вас засияет и что в тягостях настоящего заключается ручательство светлого будущего. Биполярное зрение духа немногим дано. Немногие, видя один полюс явления, могут усмотреть тут же и его противоположность. Пусть тьма настоящего ручательством будет будущего Света на смену.Юрий ИльиновСолнечный фаллус направляется к матке в храмовой пещере фракийцев близ деревни. Ненково, улица Карджали, Восточные Родопские горы. Вход образный как вульва. Внутри развивается пещера, имеющая глубину 22 м. Специалисты утверждают, что полость была изначально карстовой и глубиной всего 16 м. Человеческая рука продолжила и вырезала ее в виде женской матки, по стенам которой постоянно течет вода. А на южном конце пещеры резной алтарь, символизирующий матку. Настоящий сюрприз для не освещенного происходит в полдень. Затем через намеренно срезанную потолочную щель в интерьер проникает солнечный луч, который спроектирован на полу. Образуется идеально сформированный солнечный фаллус, который постепенно увеличивается и поражает в сторону алтаря-матки. Но только в определенное время года, когда солнце низко на севере, может быть достаточно долго, чтобы символически удобрять матку. По оценкам, это месяцы январь-февраль.Комментировать
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