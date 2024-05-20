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В Архангельской области ожидаются дожди и грозы

В Архангельской области ожидаются дожди и грозы

Согласно прогнозу Северного УГМС, воздух сегодня прогреется до +18,+23 градусов, в северных районах — до +8,+13Синоптики обещают ветер западной четверти 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

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