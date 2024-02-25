Мыть посуду руками или в посудомоечной машине: какой способ выбрать экономной хозяйке Кристина Диденко Если стиральная машина стала неотъемлемой частью современного дома, вопрос о необходимости посудомойки все еще вызывает разногласия.
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