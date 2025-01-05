На кенийскую деревню свалился огромный кусок космического мусора

Местные жители не пострадали, но очень сильно испугались. Жители небольшой деревушки Мукуку в Кении неожиданно для себя стали свидетелями падения огромного металлического кольца прямо с неба: почти 500-килограммовая груда металла приземлилась 30 декабря на полосу деревьев к юго-востоку от столицы Найроби.