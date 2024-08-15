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Пленный боец Кадраков захотел воевать за Россию, чтобы остаться в родном регионе

Пленный боец Кадраков захотел воевать за Россию, чтобы остаться в родном регионе

Один из пленных военнослужащих украинского батальона "Азов" Станислав Кадраков, выразивший желание воевать за Россию, объяснил это решение желанием остаться в родном регионе и тем, что Киев не обменял его за два с лишним года.

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