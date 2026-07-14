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Оказалось, что Саудовскую Аравию к ударам по хуситам подтолкнул Трамп

Оказалось, что Саудовскую Аравию к ударам по хуситам подтолкнул Трамп

Как выясняется президент США Дональд Трамп выразил поддержку наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бeн Салману незадолго до того, как саудовские силы нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене.

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