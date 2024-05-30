Драйзайтль забил 10+ голов в 2 плей-офф подряд. Среди действующих игроков НХЛ это удалось лишь Кучерову, Малкину, Пойнту и Генцелу

Форвард «Эдмонтона» – 5-й действующий игрок с таким показателем. Ранее это удалось Брэйдену Пойнту («Тампа» – в 2020 и 2021 годах), Джейку Генцелу (за «Питтсбург», 2017-2018), Никите Кучерову («Тампа», 2014-2015) и Евгению Малкину («Питтсбург», 2008-2009).
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