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Ситуация, когда мобильный телефон не желает распознавать SIM-карту, знакома, пожалуй, всем

Ситуация, когда мобильный телефон не желает распознавать SIM-карту, знакома, пожалуй, всем

﻿﻿Ситуация, когда мобильный телефон не распознает сим-карту, наверное, знакома каждому. Это происходит со всеми смартфонами и мобильными телефонами вне зависимости от цены и производителя.

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