Как на самом деле появились Донские казаки

Донские казаки – это одна из ветвей Казачьего народа, народ славянской речи, живущий на берегах реки Дона и его притоков. Далекие предки лихих донских казаков были в какой-то мере связаны генетически со скифским народом Сака, как говорят археологи.

Владимир Плотников

Про то, что главное, чтобы в бога веровал, неправда. Казаки вообще небыли поддаными РИ. Он служили императору по договору. Получая боезапас, и пр. Договор был с Елизаветой. То, что было до Романовых обнулились в смуту. При составлении договора с Елизаветой, они выторговали себе право не снимать шапку перед попом и императором. Остальные обязаны были. И ещё много чего.