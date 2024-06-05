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Велемудр. Мир тесен.

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Как на самом деле появились Донские казаки

Как на самом деле появились Донские казаки

Из всех казачьих войск России войско Донское считается самым прославленным. Его история тесно переплетена с историей нашей страны.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Донские казаки – это одна из ветвей Казачьего народа, народ славянской речи, живущий на берегах реки Дона и его притоков. Далекие предки лихих донских казаков были в какой-то мере связаны генетически со скифским народом Сака, как говорят археологи.
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17 час.
Владимир Плотников
Про то, что главное, чтобы в бога веровал, неправда. Казаки вообще небыли поддаными РИ. Он служили императору по договору. Получая боезапас, и пр. Договор был с Елизаветой. То, что было до Романовых обнулились в смуту. При составлении договора с Елизаветой, они выторговали себе право не снимать шапку перед попом и императором. Остальные обязаны были. И ещё много чего.
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14 час.
A
Antanas
😘👍👍👍.
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14 час.

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