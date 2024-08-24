«Новый Орлеан» отчислит Мэтта Райана

«Пеликанс» приняли решение расторгнуть контракт с легким форвардом (27 лет, 198 см). В прошлом сезоне Райан провел за «Новый Орлеан» 28 матчей, набирая в среднем 5,4 очка и 1,4 подбора при 45,1% из-за дуги.