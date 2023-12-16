Какой церковный праздник отмечают россияне 17 декабря 2023 года Александр РезниченкоПрихожане Русской Православной Церкви и всей планеты могут узнать, какой религиозный праздник отмечается в нынешнее воскресенье, 17 декабря 2023 года, взглянув на церковный календарь.
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