Развитие трансграничной инфраструктуры на острове Большой Уссурийский откроет новые возможности для взаимодействия народов России и Китая -- министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края РФ

Хабаровск, 31 марта /Синьхуа/ -- Развитие транспортной и приграничной инфраструктуры на острове Большой Уссурийский /Хэйсяцзы/ на реке Амур /Хэйлунцзян/, по которому проходит китайско-российская граница, создаст дополнительные точки развития и откроет новые возможности для взаимодействия народов России и Китая.
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