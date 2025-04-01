Развитие трансграничной инфраструктуры на острове Большой Уссурийский откроет новые возможности для взаимодействия народов России и Китая -- министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края РФ

Хабаровск, 31 марта /Синьхуа/ -- Развитие транспортной и приграничной инфраструктуры на острове Большой Уссурийский /Хэйсяцзы/ на реке Амур /Хэйлунцзян/, по которому проходит китайско-российская граница, создаст дополнительные точки развития и откроет новые возможности для взаимодействия народов России и Китая.