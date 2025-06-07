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Царьград

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Украина отложила обмен военнопленными: названы странные причины.

Украина отложила обмен военнопленными: названы странные причины.

Украина откладывает обмен военнопленными и передачу тел на неопределённый срок. Помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что украинская сторона не прибыла на встречу, ссылаясь на странные причины.

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