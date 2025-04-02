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Царьград

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Александр Вучич: Тайные переговоры с Путиным в центре мирового внимания

Александр Вучич: Тайные переговоры с Путиным в центре мирового внимания

Президент Сербии Александр Вучич раскрыл факты тайных переговоров мировых лидеров с Владимиром Путиным, а также поделился планами на визит в Москву с премьером Словакии Робертом Фицо для участия в юбилейных торжествах 9 мая.

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