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Минфин: США сняли санкции с российского дизеля до 7 апреля 2027 года

Минфин: США сняли санкции с российского дизеля до 7 апреля 2027 года

США разрешили операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года, сообщает американский Минфин.

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