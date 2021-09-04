Всё об оружии

74 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • NVS66 SergeiShulepov
    Так города или заводы нужны, при достойной зарплате я и сам себе жилье освою без банковских услуг (ИПОТЕКа)У идеи создания н...
  • Игорь
    Конечно, всё просто: в Китае рулит одна партия, и основные решения принимаются коллективно, а лидер знает, что он на ...Есть вопросы по л...
  • Сергей Павлюк
    Здравая идея... я бы даже сказал города двухсоттысячники.. сам в таком живу, город не большой все друг друга знают ил...У идеи создания н...

В чешской прессе Россию назвали «колоссом на глиняных ногах»

В чешской прессе Россию назвали «колоссом на глиняных ногах»

Россия - самая большая страна в мире, на протяжении сотен лет противопоставляющая себя остальному миру.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Евгений
Если Россия на глиняных ногах, то пожалуй Чехия вообще без ног... хотя в последнее время похоже, что и без головы)))
aleks virt
А Россию с начала её существования как государства весь мир воспринимал и воспринимает только так и никак иначе. Понятно, что до тех пор пока не получит ... разочарования за свою ошибку и тут же успокоится.

Картина дня

наверх