В чешской прессе Россию назвали «колоссом на глиняных ногах»

Всё об оружииПолитикаВ чешской прессе Россию назвали «колоссом на глиняных ногах» Россия - самая большая страна в мире, на протяжении сотен лет противопоставляющая себя остальному миру.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгенийЕсли Россия на глиняных ногах, то пожалуй Чехия вообще без ног... хотя в последнее время похоже, что и без головы)))aleks virtА Россию с начала её существования как государства весь мир воспринимал и воспринимает только так и никак иначе. Понятно, что до тех пор пока не получит ... разочарования за свою ошибку и тут же успокоится.Комментировать
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