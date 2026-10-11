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Мировое обозрение

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Финансовое обрушение Турции – происки британских партнёров Эрдогана и его партии?

Финансовое обрушение Турции – происки британских партнёров Эрдогана и его партии?

Главное в тезисах: Масштаб потерь: Из турецких инвестфондов выведено свыше 600 млрд лир (до 12 млрд долларов), а экс-глава финансовой полиции MASAK Рамaзан Башак оценивает реальный ущерб в сумму свыше 20 млрд долларов.

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