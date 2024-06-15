Рогов: план по мобилизации увеличен вдвое в трёх областях Украины

Вдвое увеличен план по мобилизации в войска жителей Запорожской, Харьковской, Сумской и Одесской областей Украины с начала лета, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 15 июня в комментарии для информационных агентств.