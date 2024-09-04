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Министр иностранных дел Украины Кулеба написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Кулеба написал заявление об отставке

Одиозный украинский дипломат стал шестым членом кабмина, покидающим свой пост.

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