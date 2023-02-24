В Вашингтоне заявили, что пока не наблюдают изменений в готовности ядерных сил РФ

В Вашингтоне прокомментировали тему ядерных сил России. Помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не видят изменений в готовности ядерных сил РФ, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».