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В Вашингтоне заявили, что пока не наблюдают изменений в готовности ядерных сил РФ

В Вашингтоне заявили, что пока не наблюдают изменений в готовности ядерных сил РФ

В Вашингтоне прокомментировали тему ядерных сил России. Помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не видят изменений в готовности ядерных сил РФ, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».

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