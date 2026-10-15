Нижегородские футбольные клубы узнали соперников по шестому раунду Кубка России: «Волна» сыграет на выезде с костромским «Спартаком», который принимает соперников в Химках или Ярославле, а ФК «Нижний Новгород» встретится в Красноярске с «Енисеем».